رئيس جامعة طنطا: تخصيص 200 فدان للجامعة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن تخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة أولى، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وذلك بالمنطقة المقترحة بالكيلو 50 بطريق الخارجة- الداخلة بالوادي الجديد.جاء ذلك عقب توقيعه لبروتوكول تعاون اليوم الأحد، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية.وأوضح الدكتور عماد عتمان، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا جهود محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء محمد الزملوط، في تحقيق خطط التنمية الشاملة للمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام.