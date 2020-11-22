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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مسحة كورونا جديدة لـ وليد سليمان.. والأهلي يواجه الاتحاد بالسويس
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:37 م
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يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته، بسبب عدم وضوح المسحة الأولى.
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