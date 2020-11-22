انطلاق فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية، وتستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.واكتمل خلال الأيام الماضية وصول جميع القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب.وتتضمن المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ كل المهام التدريبية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من التدريب والوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راق واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.يأتى تدريب "سيف العرب" استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة نظرًا لاعتباره واحدًا من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربي بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام جميع الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.