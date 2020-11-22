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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل لقاء بومبيو بـ «طالبان» والحكومة الأفغانية في قطر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:30 م
مفاوضي الحكومة الأفغانية
مفاوضي الحكومة الأفغانية
نيفين أشرف
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كشفت إذاعة "صوت أمريكا"، تفاصيل اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع مفاوضي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة باعتبارها المقر الدبلوماسي للحركة.

وأجرى بومبيو أمس السبت، زيارة رسمية إلى قطر، التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبحث خلالها العديد من الملفات والقضايا الإقليمية البارزة ومن بينها الأزمة الخليجية، فيما عقد بومبيو، مباحثات أمريكية بشأن عملية السلام في أفغانستان.

ووفقًا لما ذكرته الإذاعة الأمريكية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، قال وزير الخارجية الأمريكي، إلى فريق التفاوض الأفغاني: "سأكون أكثر اهتمامًا بالحصول على مقترحاتكم حول كيفية زيادة احتمالية التوصل إلى نتيجة ناجحة".

والتقى الدبلوماسي الأمريكي الكبير المنتهية ولايته، مع مفاوضي طالبان في الدوحة، حيث تسرع الولايات المتحدة في سحب قواتها الأمريكية من أفغانستان بعد غزو البلاد في عام 2001.

وناقش بومبيو وفريق طالبان التفاوضي، كيفية الحد من العنف في الدولة التي مزقتها الحرب، وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية كال براون، كما شجع بومبيو المناقشات العاجلة لتطوير خارطة طريق سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في أفغانستان.

وبدأت طالبان وحكومة أفغانستان، التفاوض لأول مرة في سبتمبر الماضي بالدوحة، بعد أن وقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقًا في فبراير، وافقت فيه الولايات المتحدة على سحب جميع القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية والتزام طالبان ببدء المفاوضات.

وفي حواره مع وسائل إعلام قطرية بشأن الحوار الأفغاني في الدوحة، قال وزير الخارجية الأمريكي: "إنها عملية معقدة وهذه الأشياء تستغرق بعض الوقت دائمًا، وكانت أهدافنا الأولية الذهاب إلى هناك وتدمير تنظيم القاعدة، واليوم هناك أقل من بضع مئات من العناصر الذين بقوا في البلاد الآن".

وأضاف: "وضعنا أنظارنا على السلام والمصالحة بين الشعب الأفغاني بالتأكد من عدم انطلاق أي هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية مطلقًا، ثم سنقلل تكاليفنا وجنودنا هناك، ونقلل من المخاطر على حياة الأمريكيين".

وتابع بالقول: "أحرزنا تقدمًا حقيقيًا في كل من هذه الأمور، وبالنسبة للمفاوضات، فقد قاموا ببدء عملية التفاوض والإجراءات، لقد استغرق الأمر عدة أشهر، لكنهم وافقوا الآن على مجموعة من القواعد والإجراءات للمفاوضات، وآمل أنه في الأسابيع المقبلة سيحرزون تقدما جوهريًا على طول الطريق.. لقد طالبنا كلا الجانبين بخفض مستويات العنف".

وتعليقا على قرار سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان، قال بومبيو: "إنه مسار العمل الصحيح للوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا، لقد راقبنا الأوضاع على الأرض، وسنستمر في مراقبتها، لكن يمكننا أن نوفر الأدوات لدينا".

وأردف: "إن التركيز فقط على عدد الجنود هو أمر واحد في ظل العديد من الأشياء الأخرى التي نقوم بها، ونعتقد أنه لا يزال لدينا الأدوات للوفاء بالالتزامات الذين قطعهما الرئيس ترامب".

وتأتي زيارة بومبيو لقطر، ضمن جولة تستغرق 10 أيام في سبع دول بالشرق الأوسط وأوروبا، حيث يدعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أولوياته الدولية في الفترة الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض.

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