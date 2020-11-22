حسام الدين محمد وكيلًا لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، قرار تعيين الدكتور حسام الدين السيد محمد وكيلًا لكلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد للدكتور حسام الدين السيد محمد، مؤكدًا ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.