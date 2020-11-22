السجن 7 سنوات لعاطل زوّر توكيلين للاستيلاء على قطعة أرض بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين طارق جاد المتولي علي، وعبد الفتاح فريد الزارع، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.وترجع أحداث القضية رقم 38324 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد بقيام شخص بالتزوير في محررات رسمية توكيلين للاستيلاء على قطعة أرض.وتوصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة إلى قيام المتهم "س.ع.س"، عاطل، بالاستيلاء على قطعة أرض مستخدما التوكلين المزورين رقم 2758 و2727 لسنة 2014 مكتب توثيق محرم بك وعقد بيع عرفي على خلاف الحقيقة بالاتفاق مع آخر مجهول.وقام برفع دعوي قضائية برقم 1504 صحة توقيع بمحكمة الويلي الجزئية، وتبين من التحريات التزوير في الواقعة فتحرر محضر وبعرضه على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.