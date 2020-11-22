وكيل تعليم دمياط يستقبل ممثلي القومي للطفولة والأمومة (صور)

استقبل عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، حسين أحمد أحمد وسامح مصطفى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء وحدة حماية الطفل بدمياط، السيدات مروة نبيل ورشا ممدوح وشيرين محمد البرعي وإيمان عبدالخالق، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية.وذلك لمناقشة الاجتماع الخاص بوحدات لجان الحماية وتفعيل التعاون مع وحدات الحماية المدرسية والتوعية وعمل ندوات لحماية الأطفال والوقاية من حالات العنف وتوعية الأطفال وأسرهم.كما ناقش "وكيل الوزارة" دور المديرية في التوعية والخدمات المقدمة للاطفال في المرحلة الحالية، وأعلن المجلس القومي للطفولة عن الخط الساخن لنجدة الطفل على الرقم ١٦٠٠٠، بالتعاون مع الوحدات العامة من خلال الخط الخاص بمحافظة دمياط ١١٤.