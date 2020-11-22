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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: انسحاب أمريكا من معاهدة «السماوات المفتوحة» مؤسف

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:21 م
دمتري بيسكوف
دمتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، إن بلاده تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماوات المفتوحة" للحد من التسلح، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها غير قابلة للتطبيق.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة أنباء روسية: "نأسف لذلك، ونعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية جعلها غير قابلة للتطبيق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة" في غضون 6 أشهر، وهي معاهدة تسمح بإجراء طلعات جوية استطلاعية غير مسلحة في أجواء 35 دولة مشاركة، بما في ذلك العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرح بأن بلاده ستسعى للحصول على ضمانات قانونية من حلفاء الولايات المتحدة الذين ما زالوا ملتزمين بالاتفاق بأنهم لن ينقلوا معلومات إلى واشنطن.. وقالت وزارات الخارجية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها ستلتزم بالمعاهدة.

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