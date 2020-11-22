العراق: اعتقال 4 إرهابيين اغتالوا فرد المرور في الكرمة
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:17 م
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أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور في الكرمة.
وقال قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: "إنه بعملية أمنية مباغتة تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من 4 إرهابيين، وقامت بقتل الشهيد فرد المرور أحمد خلف جاسم، في قضاء الكرمة، والذي تم اغتياله قبل 3 أيام".
وأضاف أن العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40، مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء 27.
وكانت مجموعة إرهابية اقتحمت قبل 3 أيام منزلا تابعا لفرد بالمرور في قضاء الكرمة بالأنبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.
وقال قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: "إنه بعملية أمنية مباغتة تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من 4 إرهابيين، وقامت بقتل الشهيد فرد المرور أحمد خلف جاسم، في قضاء الكرمة، والذي تم اغتياله قبل 3 أيام".
وأضاف أن العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40، مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء 27.
وكانت مجموعة إرهابية اقتحمت قبل 3 أيام منزلا تابعا لفرد بالمرور في قضاء الكرمة بالأنبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.