العراق: اعتقال 4 إرهابيين اغتالوا فرد المرور في الكرمة

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور في الكرمة.وقال قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: "إنه بعملية أمنية مباغتة تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من 4 إرهابيين، وقامت بقتل الشهيد فرد المرور أحمد خلف جاسم، في قضاء الكرمة، والذي تم اغتياله قبل 3 أيام".وأضاف أن العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40، مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء 27.وكانت مجموعة إرهابية اقتحمت قبل 3 أيام منزلا تابعا لفرد بالمرور في قضاء الكرمة بالأنبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.