باكستان تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا منذ 4 أشهر

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطنية في باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 59 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ أربعة أشهر.وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أنه سُجلت أيضًا 897 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.يذكر أنه وصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس الوبائي إلى 7662 حالة، فيما بلغ إجمالي أعداد الإصابة في البلاد 374 ألفا و173 حالة.