فلسطين تسجل 1560 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 1560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، فى البيان اليومى حول إحصائيات كورونا اليوم، تسجيل 13 وفاة، و748 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية، و3 حالات وفاة في قطاع غزة.وحول حالات التعافي، فقد سجلت 279 حالة في الضفة الغربية، و200 حالة فى قطاع غزة، و146 حالة فى مدينة القدس.وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.30%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.