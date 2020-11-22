الاحتلال يوقف العمل ببئر مياه جنوب بيت لحم ويحول صاحبها للمحاكمة

فى ظل الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا بوقف البناء في بئر للمياه، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واستولت على آلة حفر.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أهلية، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن أحمد رزق عيسى إخطارا بوقف البناء في بئر للمياه يقوم بتشييدها في منطقة واد الأبيار المحاذية لمستوطنة افرات، بحجة عدم الترخيص.وأضافت المصادر أن الاحتلال استولى على حفار يدوي كمبريسة، إضافة إلى تحويل المواطن لمحكمة عسكرية نهاية الشهر الجارى.