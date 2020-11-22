بعد فرض 4 آلاف جنيه غرامة.. المواطنون يلتزمون بـ«الكمامة» في المترو

بدأ مترو الأنفاق، أمس السبت، في تنفيذ قرار وزير النقل بمنع دخول الركاب لمحطة المترو دون ارتداء كمامات طبية، ونزع الكمامة داخل المحطة أو عربة المترو يعرض صاحبها لتوقيع غرامات تصل لـ4 آلاف جنيه، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا بين الركاب، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.ورصد "الدستور" مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل مترو الأنفاق واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل العربات والمحطات، والتي جاءت على النحو التالي، حيث التزم المواطنون بارتداء الكمامات الطبية عند دخول مترو الأنفاق ولم يتخلوا عنها طبقا لتعليمات الوزارة.كما أن قوات الأمن تقوم بعمل دوريات بالمحطات للتأكد من عدم تخلي أحد عن الكمامة، علاوة على عدم السماح بدخول أى مواطن من باب المحطة دون الكمامة، ويتم بث إذاعي عبر مكبرات الصوت بالمحطات للتنويه عن الغرامات التي تفرض على من يتخلى عن الكمامات، وقليل من المواطنين من يقوم بالتخلي عنها خلال خروجهم نهائيا من المحطة.