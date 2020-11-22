رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:15 م
كورونا في الوطن العربي
كورونا في الوطن العربي
سمر مدحت
طباعة
عادت مؤشرات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى في المنطقة العربية، والتي شهدت فترة تسطيح للمنحنى الوبائي بين الموجة الأولى والثانية من الفيروس، حتى بدأ يتصاعد مرة آخرى آخذًا في الارتفاع من جديد، وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" بالإنفوجراف خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي.

مصر
شهدت مصر زيادة طفيفة في معدل الإصابات والوفيات مرة آخرى خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت بالأمس 358 حالة إصابة جديدة، بعدما كان معدل الإصابات ثابت عند 100 حالة يوميا فقط، و14 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 112676 ألف حالة، بينما الوفيات 6535.

لبنان
وعادت لبنان ليسجل أرقام كبيرة في معدلي الإصابات والوفيات مرة أخرى مع الموجة الثانية من الفيروس، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي ما يفوق 100 حالة يوميًا، مع ارتفاع عدد الوفيات التي سجلت 374 حالة، وبذلك أصبحت عدد الإصابات 81 ألفًا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 637 حالة، ولذلك اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات احترازية كثيرة.

العراق
كذلك بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا في العراق، حيث أن المنحنى عاد للصعود التدريجي مرة أخرى فكانت تسجل بضع مئات يوميًا قبل نحو 5 أشهر، والآن تسجل إلى ما بين 4 و5 آلاف حالة يوميًا في الأسابيع الأخيرة، فسجلت يوم الخميس الماضي 367 ألفا و474 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 9231 وفاة، و295 ألفا و882 حالة شفاء، ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدّة.


الأردن
ولم يكن الوضع أفضل حالًا في المملكة الأردنية، والتي شهدت ما يشبه الانتكاسة في معدلات انتشار وباء كورونا، حيث ارتفعت تلك المعدلات، وشهدت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، بتسجيل 1776 إصابة و8 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 178.161 والوفيات 2.172، ولذلك عادت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لم تصل إلى الحظر الشامل إلى الآن.

فلسطين
كذلك فلسطين كانت من الدول التي عادت إليها الموجة الثانية من فيروس كورونا، بعدما كانت معدلات الإصابة فيها ثابتة، نتيجة أكثر من شهرين إغلاق، ففي آخر إحصاء سجلت إصابات كورونا 51.062 إصابة، شفي منها 42.109، في حين وصل عدد الوفيات 376.

تونس
الوضع في تونس اختلف بعض الشيء، حيث إن بعض المناطق والولايات بها شهدت ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات والوفيات، والبعض الآخر ثبت المعدل لديها منذ الموجة الثانية، حيث أنه يوم الأربعاء الماضي كان آخر إحصاء أصدرته الحكومة تم فيه تسجيل 19 وفاة و1008 إصابات بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و178 منها 207 وفيات.

السودان
تعتبر السودان من الدول العربية التي طحنتها الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث بلغت ذروة الإصابات والوفيات خلال مطلع نوفمبر الجاري، بينما كان إجمالي الإصابات بها 13 ألفا و653، بينها 836 وفاة، و6 آلاف و764 حالة تعافي.

المغرب
بعد أيام قليلة من الموجة الثانية من فيروس كورونا كانت المغرب في المرتبة 39 عالميًا من حيث ارتفاع الإصابات مرتفعة خمس مراتب عن مكانها في الموجة الأولى حيث فاقت الحالات يوميًا حاجز ألف أو ألفين، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا خلال الـ15 يومًا الأخيرة من سبتمبر 499، وأصبح إجمالي الإصابات 320.962 بينما إجمالي الوفيات 5.256.

ليبيا
وأخيرًا ليبيا، التي ظهر الارتفاع في الإصابات بوضوح مع بداية سبتمبر الماضي، فبعد أن كانت تسجل حالات لا تزيد على 200 يوميًا، أصبحت ترصد أرقامًا تراوح بين 400 و900، وسجلت حتى يوم الجمعة الماضية 35 ألفًا و717 إصابة، و507 وفيات، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.
خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)
خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)
خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)
خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)

موضوعات متعلقة

حريق هائل بأحد المباني في ميدان التحرير

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

«السيرك بدأ».. ماذا سيفعل بهلوانات الإعلام الإخواني حال تصالح تركيا مع السعودية؟

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

فرنسا تكتشف وجود كورونا في مزرعة «منك» للمرة الأولى

«نور» ملكة الكرسي المتحرك: «بحب الحياة وبحلم أقابل دنيا سمير غانم»

بولندا تفتتح أعمق مسبح في العالم

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

«ساعات روليكس».. هدايا أول رئيس يمني لـ إسماعيل ياسين وعبد المطلب

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين

هيئة الكتاب تصدر «التاريخ الإنساني للسد العالي» ليوسف فاخوري

الجبالي: «يوميات الكاهن» دليل على تأثر الأدب الروسي بالتيمات المصرية