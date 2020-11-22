خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي (إنفوجراف)

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عادت مؤشرات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى في المنطقة العربية، والتي شهدت فترة تسطيح للمنحنى الوبائي بين الموجة الأولى والثانية من الفيروس، حتى بدأ يتصاعد مرة آخرى آخذًا في الارتفاع من جديد، وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" بالإنفوجراف خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي.شهدت مصر زيادة طفيفة في معدل الإصابات والوفيات مرة آخرى خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت بالأمس 358 حالة إصابة جديدة، بعدما كان معدل الإصابات ثابت عند 100 حالة يوميا فقط، و14 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 112676 ألف حالة، بينما الوفيات 6535.وعادت لبنان ليسجل أرقام كبيرة في معدلي الإصابات والوفيات مرة أخرى مع الموجة الثانية من الفيروس، حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي ما يفوق 100 حالة يوميًا، مع ارتفاع عدد الوفيات التي سجلت 374 حالة، وبذلك أصبحت عدد الإصابات 81 ألفًا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 637 حالة، ولذلك اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات احترازية كثيرة.كذلك بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا في العراق، حيث أن المنحنى عاد للصعود التدريجي مرة أخرى فكانت تسجل بضع مئات يوميًا قبل نحو 5 أشهر، والآن تسجل إلى ما بين 4 و5 آلاف حالة يوميًا في الأسابيع الأخيرة، فسجلت يوم الخميس الماضي 367 ألفا و474 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 9231 وفاة، و295 ألفا و882 حالة شفاء، ما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدّة.ولم يكن الوضع أفضل حالًا في المملكة الأردنية، والتي شهدت ما يشبه الانتكاسة في معدلات انتشار وباء كورونا، حيث ارتفعت تلك المعدلات، وشهدت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، بتسجيل 1776 إصابة و8 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 178.161 والوفيات 2.172، ولذلك عادت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لم تصل إلى الحظر الشامل إلى الآن.كذلك فلسطين كانت من الدول التي عادت إليها الموجة الثانية من فيروس كورونا، بعدما كانت معدلات الإصابة فيها ثابتة، نتيجة أكثر من شهرين إغلاق، ففي آخر إحصاء سجلت إصابات كورونا 51.062 إصابة، شفي منها 42.109، في حين وصل عدد الوفيات 376.الوضع في تونس اختلف بعض الشيء، حيث إن بعض المناطق والولايات بها شهدت ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات والوفيات، والبعض الآخر ثبت المعدل لديها منذ الموجة الثانية، حيث أنه يوم الأربعاء الماضي كان آخر إحصاء أصدرته الحكومة تم فيه تسجيل 19 وفاة و1008 إصابات بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و178 منها 207 وفيات.تعتبر السودان من الدول العربية التي طحنتها الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث بلغت ذروة الإصابات والوفيات خلال مطلع نوفمبر الجاري، بينما كان إجمالي الإصابات بها 13 ألفا و653، بينها 836 وفاة، و6 آلاف و764 حالة تعافي.بعد أيام قليلة من الموجة الثانية من فيروس كورونا كانت المغرب في المرتبة 39 عالميًا من حيث ارتفاع الإصابات مرتفعة خمس مراتب عن مكانها في الموجة الأولى حيث فاقت الحالات يوميًا حاجز ألف أو ألفين، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا خلال الـ15 يومًا الأخيرة من سبتمبر 499، وأصبح إجمالي الإصابات 320.962 بينما إجمالي الوفيات 5.256.وأخيرًا ليبيا، التي ظهر الارتفاع في الإصابات بوضوح مع بداية سبتمبر الماضي، فبعد أن كانت تسجل حالات لا تزيد على 200 يوميًا، أصبحت ترصد أرقامًا تراوح بين 400 و900، وسجلت حتى يوم الجمعة الماضية 35 ألفًا و717 إصابة، و507 وفيات، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.