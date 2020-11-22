مصر تُدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها الهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.وأعربت مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مؤكدة مجددًا موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.