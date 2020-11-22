جيش الاحتلال يرجح وجود أنفاق لحماس على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن هناك ترجيحات أمنية بوجود أنفاق على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ترجيحاته تفيد بأن حركة حماس الفلسطينية ما زالت تمتلك أنفاقا على الحدود مع غزة، ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قصفا عنيفا ضد عدة أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة عسقلان في منطقة الغلاف.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قصفت عدة أهداف تابعة لحماس بقطاع غزة، منها مواقع لتصنيع الوسائل القتالية والصواريخ، وقاعدة تحت الأرض، وموقع للتدريب تابع للقوة البحرية في حماس.وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ تجاه مدينة عسقلان، مشيرا إلى أن تل أبيب تحمّل حماس مسئولية ما يحدث بغزة، وأي نشاطات تتم من القطاع ضد إسرائيل.وأكد جيش الاحتلال أنه فتح تحقيقا في حادث إطلاق دبابة تابعة له النار تجاه نقطة مراقبة تابعة لحماس بغزة، فور إطلاق الصاروخ تجاه مستوطنات الغلاف بلحظات، وذلك دون الحصول على إذن.وأُطلق صاروخ من غزة، مساء السبت، تجاه مستوطنات الغلاف المحاصر، وسقط فوق مخزن لأحد المصانع بمستوطنة عسقلان، وتسبب في أضرار مادية.