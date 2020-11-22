«راغب» تثمن مشاركة النائب العام في برامج «الوطنية للتدريب»

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، شرف الأكاديمية في خلفية النقاش المفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.وثمنت راغب مشاركة النائب العام في برامج الأكاديمية، حيث استضاف أيضا نواب المحافظين بمكتبه أثناء تأهيلهم، وتناقشوا في أمور كثيرة تخص عملهم وطبيعته.وأشارت إلى أنه شارك في لجان الاختبارات لبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة خلال محاضرة عامة استعرض فيها المهارات المطلوبة للقائد والتكنولوجيا المستخدمة حاليا والتي تم إضافتها للنيابة العامة.كما تلقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام الكثير من الأسئلة من المتدربين الضيوف الذين يلتقي معهم على هامش البرنامج لإثراء عملية التدريب والتأهيل.