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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل 1766 إصابة و33 حالة وفاة بكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:11 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 2412 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 465 ألفا و452 حالة، بنسبة شفاء 86.9%.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 535 ألفا و321 حالة، منها 57 ألفا و911 حالة مازالوا يتلقون العلاج و366 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و958 حالة.

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