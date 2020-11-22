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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

عميد الدراسات العليا بهارفارد يشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في التصدي لكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:09 م
السيسي
السيسي
فاتن خديوى - سارة سعودى
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وجه الدكتور أجاي سينج عميد الدراسات العليا في التعليم الطبي بكلية الطب جامعة هارفارد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتورة هالة زايد على ما يبذلونه من جهود لإدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة توفر فرصة للتعاون والعمل على هذا التهديد العالمي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، وذلك بمشاركة الدكتور "أجاي سينج" عميد الدراسات العليا فى التعليم الطبي بكلية الطب جامعة هارفارد، في إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.

يذكر أنه يتم عقد ورشة العمل أونلاين وتستمر على مدار ٤ أيام في الفترة من ٢١ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر المقبل، حيث تشمل محاضرات لأساتذة من كل من كلية طب هارڤارد الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة ملبورن، ثم جلسة ختامية تشمل حلقة نقاش برئاسة الدكتورة هالة زايد، هذه ورشة العمل تشمل محاضرات حول آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم وبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى مستجدات التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تشمل ورشة العمل آلية التعامل في العيادات الخارجية والتأثير النفسي والاهتمام بالصحة العامة للأطباء، ويمكن للأطباء وكافة العاملين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة والباحثين، تسجيل الحضور من خلال اللينك: https:bit.ly2IUkXMW لافتًا إلى أنه يمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق Zoom من خلال اللينك:https:bit.ly36Q7jTy.

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