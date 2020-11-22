البابا ثيودروس ينعي بطريرك صربيا ايرينوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن أرسل صاحب الغبطة البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، رسالة تعزية إلى بطريركية صربيا لنتقال بطريرك صربيا ايرينوس إلى الاخدار السماوية السماوية بسبب إصابته بفيروس كورونا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البابا ثيؤدوروس دعا في رسالته الرب الإله أن يغمره برحمته.