رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تؤكد زيارة مسؤول أمريكي وترفض الكشف عن هويته

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:06 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة خارجية تايوان اليوم الأحد، أن مسؤولا أمريكيا وصل إلى الجزيرة، لكنها أحجمت عن كشف هويته ولم تذكر مزيدا من التفاصيل، كما نفت تقريرا إعلاميا عن زيارة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للجزيرة.

كانت الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها، قد أبدت غضبها عندما زار وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار تايبه في أغسطس تبعتها زيارة أخرى في سبتمبر أيلول قام بها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كيث كراتش، وأرسلت الصين آنذاك بالتزامن مع الزيارتين طائرات حربية للقيام بطلعات بالقرب من الجزيرة.

وكثفت إدارة ترامب من دعمها لتايوان بما في ذلك إبرام صفقات جديدة للأسلحة، مما أثار قلق الصينيين.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الخارجية في تايوان إن هناك تواصلا مستمرا مع الولايات المتحدة "ونحن نرحب بزيارة المسؤول الأمريكي".

وأضاف البيان "لكن مع عدم الإعلان عن تفاصيل الزيارة، استنادا إلى مبدأ الثقة المتبادلة بين تايوان والولايات المتحدة، ليس لدى وزارة الخارجية توضيح أكثر أو تعليق آخر".

لكنها قالت في بيان منفصل إن حديث وسائل الإعلام التايوانية عن وصول وفد تقوده مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل إلى تايوان هو أمر غير صحيح، وإن هاسبل لا تخطط للزيارة.

ورفض مكتب يقوم مقام السفارة الأمريكية في تايبه التعليق.

ومثل معظم الدول، لا تربط الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها تعتبر الداعم الدولي الأبرز للجزيرة ومصدر الأسلحة إليها.

موضوعات متعلقة

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

تكثيف أمني بمجلس الدولة قبل نظر دعوى مرتضى منصور

قاتلة رضيعها بالمحلة ساومت زوجها على قائمة المنقولات مقابل التستر عليها

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

بالخطأ.. بريد ألمانيا يرسل بحثا لجامعة بيروت بدلا من «بايرويت»

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت