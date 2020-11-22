ترامب: اتفاقية المناخ «غير عادلة» واستهدفت اقتصادنا

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية المناخ لأنها غير عادلة، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس للمناخ استهدف تحطيم الاقتصاد الأميركي.وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال قمة العشرين المنعقدة اليوم افتراضيا في الرياض، عملنا على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عملت على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، ولدينا تكنولوجيا متقدمة لإنتاج الطاقة.وتستضيف المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض، يومي السبت والأحد 21 و22 نوفمبر الجاري، القمة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين (G20)، والتي تعقد لأول مرة في تاريخها افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19.