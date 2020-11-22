مجلس الأمة الجزائري يناقش غدا الموازنة العامة للدولة لعام 2021

يعقد مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) غدا الاثنين جلسة علنية لمناقشة نص مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021.وبحسب بيان لمجلس الأمة فإن الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 من وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ثم يعقبها مناقشة عامة من أعضاء مجلس الأمة.كان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) قد صوت الأسبوع الماضي بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية 2021.