رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين عن عدم تهنئته لبايدن: يجب اتباع القواعد الرسمية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:56 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه لا دوافع خفية وراء تأخره في تهنئة جو بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، في ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته.

وفي مقابلة تلفزيونية نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، أوضح بوتين "القواعد الرسمية يجب اتباعها بناء على الإجراءات المتبعة والمعايير القانونية، ولا يوجد دافع خفي أو أي شيء من شأنه أن يزيد من تدهور العلاقات بيننا، هو نهج رسمي بحت".

وأوضح، "ليس الأمر أننا نحب أو لا نحب شخصا بعينه - نحن ببساطة في انتظار نهاية المواجهة السياسية الداخلية"، مؤكدا احترامه لكلا من بايدن وترامب.

وسبق أن صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن بوتين سيهنئ بايدن بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وكانت كبرى الشبكات الإعلامية الأمريكية قد توقعت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، فيما يقول ترامب إنه الفائز في الانتخابات لكن انتصاره سرق منه عن طريق عملية تزوير كبيرة في الانتخابات، ورفع على إثر ذلك عددا من الدعاوى القضائية، وعمل على بدء عمليات تدقيق وإعادة فرز في عدة ولايات.

موضوعات متعلقة

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

إماراتية تتبرع لـ«سيدة المطر» بشقة.. ووزيرة التضامن: «ده رزقها محدش يقول اشمعنى»

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

بالخطأ.. بريد ألمانيا يرسل بحثا لجامعة بيروت بدلا من «بايرويت»

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت