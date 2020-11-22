لطيف مع أمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الإثنين، لطيفا نهارا باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحري: كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطارا خفيفة نسبتها 30% تقريبا، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، 30% تقريبا.ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 15الإسكندرية 22 16وادي النطرون 23 15طنطا 23 14شبين الكوم 23 15دمنهور 22 15بلطيم 22 15مطروح 21 14السلوم 20 12سيوة 22 10بورسعيد 23 16دمياط 23 16الزقازيق 23 15المنصورة 22 14الإسماعيلية 24 14السويس 24 14العريش 24 14رفح 23 14رأس سدر 24 15نخل 22 06نويبع 24 18طابا 24 16كاترين 19 05الطور 24 15شرم الشيخ 26 19الغردقة 27 17مرسى علم 26 18الفيوم 23 11بني سويف 24 11المنيا 24 11أسيوط 25 12سوهاج 25 12قنا 25 13الأقصر 26 13أسوان 27 14إدفو 27 14أبوسمبل 27 14الوادي الجديد 25 10شلاتين 28 18أبورماد 27 18حلايب 27 19رأس حدربة 26 19