رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لطيف مع أمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الإثنين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:02 م
أمطار
أمطار
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الإثنين، لطيفا نهارا باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.

وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحري: كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطارا خفيفة نسبتها 30% تقريبا، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، 30% تقريبا.

ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 22 16
وادي النطرون 23 15
طنطا 23 14
شبين الكوم 23 15
دمنهور 22 15
بلطيم 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 12
سيوة 22 10
بورسعيد 23 16
دمياط 23 16
الزقازيق 23 15
المنصورة 22 14
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 14
العريش 24 14
رفح 23 14
رأس سدر 24 15
نخل 22 06
نويبع 24 18
طابا 24 16
كاترين 19 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 18
الفيوم 23 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 11
أسيوط 25 12
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 27 14
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
حلايب 27 19
رأس حدربة 26 19

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

تكثيف أمني بمجلس الدولة قبل نظر دعوى مرتضى منصور

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

بالخطأ.. بريد ألمانيا يرسل بحثا لجامعة بيروت بدلا من «بايرويت»

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت