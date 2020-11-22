الملك سلمان: الحفاظ على الأرض يمثل أهمية قصوى لنا

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا، مشيرا إلى أن السعودية ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته في اليوم الثاني لقمة العشرين، أن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه قد تم إقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن المملكة تثق في أن تخرج قمة العشرين بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم.وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن المملكة العربية السعودية ستكون قريبا مصدرة للغاز والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن هدف السعودية هو أن تصبح رائدة في جميع مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.وتستضيف المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض، يومي السبت والأحد 21 و22 نوفمبر الجاري، القمة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين (G20)، والتي تنعقد لأول مرة في تاريخها افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19.