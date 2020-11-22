رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان: الحفاظ على الأرض يمثل أهمية قصوى لنا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:03 م
الملك سلمان
الملك سلمان
أحمد عاشور
طباعة
قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا، مشيرا إلى أن السعودية ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته في اليوم الثاني لقمة العشرين، أن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه قد تم إقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن المملكة تثق في أن تخرج قمة العشرين بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن المملكة العربية السعودية ستكون قريبا مصدرة للغاز والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن هدف السعودية هو أن تصبح رائدة في جميع مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض، يومي السبت والأحد 21 و22 نوفمبر الجاري، القمة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين (G20)، والتي تنعقد لأول مرة في تاريخها افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19.

موضوعات متعلقة

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

إماراتية تتبرع لـ«سيدة المطر» بشقة.. ووزيرة التضامن: «ده رزقها محدش يقول اشمعنى»

قاتلة رضيعها بالمحلة ساومت زوجها على قائمة المنقولات مقابل التستر عليها

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

بالخطأ.. بريد ألمانيا يرسل بحثا لجامعة بيروت بدلا من «بايرويت»

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت