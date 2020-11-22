موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020.. كيفية معرفة لجنة الإعادة بالرقم القومي



رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020



كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة ارسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151، أو الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141. كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي فقط عبر الدخول على الموقع الرسمي للهيئة www.elections.eg ، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لتظهر تفاصيل اللجنة الانتخابية لكل مواطن.كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة ارسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151، أو الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.





قد يهمك أيضا:













ننشر رابطوكيفية معرفة لجنة الإعادة بالرقم القومي حيث تنطلق غدًا الاثنين، ولمدة يومين بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، عملية التصويت للمصريين بالداخل، لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، في مرحلتها الأولى.وأتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة الاستعدادات لإجراء هذه الجولة حيث تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وطباعة 31 مليون بطاقة انتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ونماذج الاستلام والحفظ وكشوف الناخبين والتى بدأ تسليمها للقضاة منذ السبت الماضي للتوجه إلى لجانهم الانتخابية.وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في 13 محافظة وهم محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس في تلك المرحلة 220 مرشحا على 110 مقعدا في 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى، ووفق النتيجة المعلنة تأتى جولة الإعادة بين 134 مرشح حزبى و86 مستقلين يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد.وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، إتاحة عدة طرق للمواطنين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية والاستعلام عن رقمها وعنوانها وكذلك أرقام الناخبين في الكشوف.