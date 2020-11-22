رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020.. كيفية معرفة لجنة الإعادة بالرقم القومي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:51 م
معرفة لجنة الإعادة
معرفة لجنة الإعادة بالرقم القومي
عائشة حسن
طباعة
ننشر رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020، وكيفية معرفة لجنة الإعادة بالرقم القومي حيث تنطلق غدًا الاثنين، ولمدة يومين بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، عملية التصويت للمصريين بالداخل، لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، في مرحلتها الأولى.

وأتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة الاستعدادات لإجراء هذه الجولة حيث تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وطباعة 31 مليون بطاقة انتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز ونماذج الاستلام والحفظ وكشوف الناخبين والتى بدأ تسليمها للقضاة منذ السبت الماضي للتوجه إلى لجانهم الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في 13 محافظة وهم محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس في تلك المرحلة 220 مرشحا على 110 مقعدا في 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى، ووفق النتيجة المعلنة تأتى جولة الإعادة بين 134 مرشح حزبى و86 مستقلين يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، إتاحة عدة طرق للمواطنين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية والاستعلام عن رقمها وعنوانها وكذلك أرقام الناخبين في الكشوف.

رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي فقط عبر الدخول على الموقع الرسمي للهيئة www.elections.eg، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لتظهر تفاصيل اللجنة الانتخابية لكل مواطن.

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة ارسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151، أو الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

قد يهمك أيضا:

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟




موضوعات متعلقة

إماراتية تتبرع لـ«سيدة المطر» بشقة.. ووزيرة التضامن: «ده رزقها محدش يقول اشمعنى»

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

وفاة الداعية الإسلامى محمد متولى منصور الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

بولندا تفتتح أعمق مسبح في العالم

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

«درب الرمش».. رواية جديدة لهيثم النوبي

«علاقات ثقافية» مائدة مستديرة للمركز الثقافي الروسي بالأعلى للثقافة

«بنت شيخ العربان» بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا