تعرف على أهم 20 مصطلح خاص بحقول الغاز والبترول

- حقن الغاز gas injection:

- الرفع بالغاز Gas Lift:

- نسبة الغاز للنفط GOR:

- المجفف Desiccant:

- نقطة الندى Dew Point:

- التقطير Distillation:

- الوسط الحراري Heating Medium:

- حرارة الأحتراق Heat of Combustion:

- المركبتان Mercaptan:

- الغازولين الطبيعي Natural Gasoline:

- القشط Pigging

- البروبان Propane:

- ضغط ريد البخاري Reid Vapor Pressure:

- المركبات المشبعة Saturated compounds:

- السائل المشبع Saturated Liquid:

- البخار المشبع Saturated Vapor:

- ثاني أوكسيد الكبريت (SO2):

- معامل تصحيح الحرارة temperature correction factor:

- الضغط البخاري Vapor Pressure:

تنشر "الدستور"، أهم المصطلحات المهمة الخاصة بقطاع البترول والغاز والتى لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين بهذا المجال، قد تفيد الالاف من العاملين بمجال البترول والغاز، وكذلك طلاب كليات هندسة البترول على مستوى العالم.قال المهندس مصطفى أيوب نصرالله، وكيل مدير أحد موانىء النفط العراقية والمتخصص في مجال تصدير النفط الخام عبر الناقلات الأجنبية العملاقة في بحر الخليج العربي، إنه لابد من المتخصصين فى مجالات البترول والغاز والبحث والاستكشاف وعمليات الانتاج، أن يعرف هذه المصطلحات وخاصة طلاب كليات هندسة البترول ومن اهمها:وهو حقن الغاز السائل إلى المكمن للحفاظ على أو زيادة الضغط المكمني وتقليل الأنخفاض في الضغط المكمني.وهى طريقة أنتاج النفط الخام أو الماء عن طريق حقن الغاز إلى البئر المنتج.وهى نسبة الغاز إلى النفط المنتج من بئر معين، ويتم التعبير عنه بالقدم المكعب القياسي SCF من الغاز الى برميل من النفط.وهى المادة المستعملة في إزالة الماء والرطوبة وبالأخص من الهواء.وهى درجة الحرارة في أي ضغط، أو الضغط في أي حرارة والتي يبدأ فيها الغاز بالتكثف إلى سائل، وتعتمد بالذات في درجة الحرارة التي يبدأ فيها بخار الماء بالتكثف في الغاز.وهو عملية فصل المواد من خلال التسخين وذلك لتبخير قسم منها ومن ثم التبريد لتسييل قسم من البخار، وتختلف المواد التي يتم فصلها في درجات غليانها وقابلية التطاير.مادة (مستقرة أو في حالة جريان) تستعمل لنقل الحرارة من المصدر الرئيسي.هي كمية الحرارة التي يتم الحصول عليها بواسطة الأحتراق الكامل لكمية محددة من المادة.وهى أية سلسلة متماثلة من المركبات ذات الصيغة RSH، وتكون ذات روائح كريهة.هو مزيج من الهيدروكاربونات والتي تكون في أغلبها البنتان والمركبات الأثقل والتي يتم أستخلاصها من الغاز الطبيعي والتي تتماثل في الضغط البخاري.: هي عملية أدخال أداة خلال الأنبوب لأغراض التنظيف وفصل المكونات أو فحص الأنبوب.هو مركب بارافيني غازي C3H8.وهو الضغط البخاري للمادة بواسطة جهاز ريد.وهي المركبات الهيدروكاربونية التي ليس لها أواصر كاربونية غير مشبعة مكافئة. ومثال ذلك الغاز الطبيعي.وهو السائل الذي يكون في نقطة الغليان أو عند حالة التوازن مع الطور البخاري وذلك داخل الوعاء الحاوي عليه.هو البخار في نقطة الندى Dew Point.- البروبان التجاري: هو سائل هيدروكاربوني يحتوي على البروبان و أو البروبلين Propylene والذي يتوافق مع شروط جمعية منتجي الغاز GPA.غاز ثقيل، خانق، عديم اللون، ويتوجب تحويل هذا الغاز الى كبريت للحيلولة دون التآكل ولتأثيراته على الصحة ولتطبيق معايير السلامة الحكومية.وهي معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة معلومة الى معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة قياسية، درجة الحرارة القياسية في الصناعة النفطية هي 60 F.هو الضغط المسلط من قبل البخار الذي في حالة توازن مع السائل عند حصره في حيز مغلق مثل الخزان أو جهاز أختبار.