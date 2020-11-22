تعرف على أهم 20 مصطلح خاص بحقول الغاز والبترول
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:16 م
سيد ابراهيمطباعة
تنشر "الدستور"، أهم المصطلحات المهمة الخاصة بقطاع البترول والغاز والتى لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين بهذا المجال، قد تفيد الالاف من العاملين بمجال البترول والغاز، وكذلك طلاب كليات هندسة البترول على مستوى العالم.
قال المهندس مصطفى أيوب نصرالله، وكيل مدير أحد موانىء النفط العراقية والمتخصص في مجال تصدير النفط الخام عبر الناقلات الأجنبية العملاقة في بحر الخليج العربي، إنه لابد من المتخصصين فى مجالات البترول والغاز والبحث والاستكشاف وعمليات الانتاج، أن يعرف هذه المصطلحات وخاصة طلاب كليات هندسة البترول ومن اهمها:
- حقن الغاز gas injection: وهو حقن الغاز السائل إلى المكمن للحفاظ على أو زيادة الضغط المكمني وتقليل الأنخفاض في الضغط المكمني.
- الرفع بالغاز Gas Lift: وهى طريقة أنتاج النفط الخام أو الماء عن طريق حقن الغاز إلى البئر المنتج.
- نسبة الغاز للنفط GOR: وهى نسبة الغاز إلى النفط المنتج من بئر معين، ويتم التعبير عنه بالقدم المكعب القياسي SCF من الغاز الى برميل من النفط.
- المجفف Desiccant: وهى المادة المستعملة في إزالة الماء والرطوبة وبالأخص من الهواء.
- نقطة الندى Dew Point: وهى درجة الحرارة في أي ضغط، أو الضغط في أي حرارة والتي يبدأ فيها الغاز بالتكثف إلى سائل، وتعتمد بالذات في درجة الحرارة التي يبدأ فيها بخار الماء بالتكثف في الغاز.
- التقطير Distillation: وهو عملية فصل المواد من خلال التسخين وذلك لتبخير قسم منها ومن ثم التبريد لتسييل قسم من البخار، وتختلف المواد التي يتم فصلها في درجات غليانها وقابلية التطاير.
- الوسط الحراري Heating Medium: مادة (مستقرة أو في حالة جريان) تستعمل لنقل الحرارة من المصدر الرئيسي.
- حرارة الأحتراق Heat of Combustion: هي كمية الحرارة التي يتم الحصول عليها بواسطة الأحتراق الكامل لكمية محددة من المادة.
- المركبتان Mercaptan: وهى أية سلسلة متماثلة من المركبات ذات الصيغة RSH، وتكون ذات روائح كريهة.
- الغازولين الطبيعي Natural Gasoline: هو مزيج من الهيدروكاربونات والتي تكون في أغلبها البنتان والمركبات الأثقل والتي يتم أستخلاصها من الغاز الطبيعي والتي تتماثل في الضغط البخاري.
- القشط Pigging: هي عملية أدخال أداة خلال الأنبوب لأغراض التنظيف وفصل المكونات أو فحص الأنبوب.
- البروبان Propane: هو مركب بارافيني غازي C3H8.
- ضغط ريد البخاري Reid Vapor Pressure: وهو الضغط البخاري للمادة بواسطة جهاز ريد.
- المركبات المشبعة Saturated compounds: وهي المركبات الهيدروكاربونية التي ليس لها أواصر كاربونية غير مشبعة مكافئة. ومثال ذلك الغاز الطبيعي.
- السائل المشبع Saturated Liquid: وهو السائل الذي يكون في نقطة الغليان أو عند حالة التوازن مع الطور البخاري وذلك داخل الوعاء الحاوي عليه.
- البخار المشبع Saturated Vapor: هو البخار في نقطة الندى Dew Point.
- البروبان التجاري: هو سائل هيدروكاربوني يحتوي على البروبان و أو البروبلين Propylene والذي يتوافق مع شروط جمعية منتجي الغاز GPA.
- ثاني أوكسيد الكبريت (SO2): غاز ثقيل، خانق، عديم اللون، ويتوجب تحويل هذا الغاز الى كبريت للحيلولة دون التآكل ولتأثيراته على الصحة ولتطبيق معايير السلامة الحكومية.
- معامل تصحيح الحرارة temperature correction factor: وهي معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة معلومة الى معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة قياسية، درجة الحرارة القياسية في الصناعة النفطية هي 60 F.
- الضغط البخاري Vapor Pressure: هو الضغط المسلط من قبل البخار الذي في حالة توازن مع السائل عند حصره في حيز مغلق مثل الخزان أو جهاز أختبار.
قال المهندس مصطفى أيوب نصرالله، وكيل مدير أحد موانىء النفط العراقية والمتخصص في مجال تصدير النفط الخام عبر الناقلات الأجنبية العملاقة في بحر الخليج العربي، إنه لابد من المتخصصين فى مجالات البترول والغاز والبحث والاستكشاف وعمليات الانتاج، أن يعرف هذه المصطلحات وخاصة طلاب كليات هندسة البترول ومن اهمها:
- حقن الغاز gas injection: وهو حقن الغاز السائل إلى المكمن للحفاظ على أو زيادة الضغط المكمني وتقليل الأنخفاض في الضغط المكمني.
- الرفع بالغاز Gas Lift: وهى طريقة أنتاج النفط الخام أو الماء عن طريق حقن الغاز إلى البئر المنتج.
- نسبة الغاز للنفط GOR: وهى نسبة الغاز إلى النفط المنتج من بئر معين، ويتم التعبير عنه بالقدم المكعب القياسي SCF من الغاز الى برميل من النفط.
- المجفف Desiccant: وهى المادة المستعملة في إزالة الماء والرطوبة وبالأخص من الهواء.
- نقطة الندى Dew Point: وهى درجة الحرارة في أي ضغط، أو الضغط في أي حرارة والتي يبدأ فيها الغاز بالتكثف إلى سائل، وتعتمد بالذات في درجة الحرارة التي يبدأ فيها بخار الماء بالتكثف في الغاز.
- التقطير Distillation: وهو عملية فصل المواد من خلال التسخين وذلك لتبخير قسم منها ومن ثم التبريد لتسييل قسم من البخار، وتختلف المواد التي يتم فصلها في درجات غليانها وقابلية التطاير.
- الوسط الحراري Heating Medium: مادة (مستقرة أو في حالة جريان) تستعمل لنقل الحرارة من المصدر الرئيسي.
- حرارة الأحتراق Heat of Combustion: هي كمية الحرارة التي يتم الحصول عليها بواسطة الأحتراق الكامل لكمية محددة من المادة.
- المركبتان Mercaptan: وهى أية سلسلة متماثلة من المركبات ذات الصيغة RSH، وتكون ذات روائح كريهة.
- الغازولين الطبيعي Natural Gasoline: هو مزيج من الهيدروكاربونات والتي تكون في أغلبها البنتان والمركبات الأثقل والتي يتم أستخلاصها من الغاز الطبيعي والتي تتماثل في الضغط البخاري.
- القشط Pigging: هي عملية أدخال أداة خلال الأنبوب لأغراض التنظيف وفصل المكونات أو فحص الأنبوب.
- البروبان Propane: هو مركب بارافيني غازي C3H8.
- ضغط ريد البخاري Reid Vapor Pressure: وهو الضغط البخاري للمادة بواسطة جهاز ريد.
- المركبات المشبعة Saturated compounds: وهي المركبات الهيدروكاربونية التي ليس لها أواصر كاربونية غير مشبعة مكافئة. ومثال ذلك الغاز الطبيعي.
- السائل المشبع Saturated Liquid: وهو السائل الذي يكون في نقطة الغليان أو عند حالة التوازن مع الطور البخاري وذلك داخل الوعاء الحاوي عليه.
- البخار المشبع Saturated Vapor: هو البخار في نقطة الندى Dew Point.
- البروبان التجاري: هو سائل هيدروكاربوني يحتوي على البروبان و أو البروبلين Propylene والذي يتوافق مع شروط جمعية منتجي الغاز GPA.
- ثاني أوكسيد الكبريت (SO2): غاز ثقيل، خانق، عديم اللون، ويتوجب تحويل هذا الغاز الى كبريت للحيلولة دون التآكل ولتأثيراته على الصحة ولتطبيق معايير السلامة الحكومية.
- معامل تصحيح الحرارة temperature correction factor: وهي معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة معلومة الى معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة قياسية، درجة الحرارة القياسية في الصناعة النفطية هي 60 F.
- الضغط البخاري Vapor Pressure: هو الضغط المسلط من قبل البخار الذي في حالة توازن مع السائل عند حصره في حيز مغلق مثل الخزان أو جهاز أختبار.