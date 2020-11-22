رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أهم 20 مصطلح خاص بحقول الغاز والبترول

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:16 م
حقول الغاز
حقول الغاز
سيد ابراهيم
طباعة
تنشر "الدستور"، أهم المصطلحات المهمة الخاصة بقطاع البترول والغاز والتى لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين بهذا المجال، قد تفيد الالاف من العاملين بمجال البترول والغاز، وكذلك طلاب كليات هندسة البترول على مستوى العالم.

قال المهندس مصطفى أيوب نصرالله، وكيل مدير أحد موانىء النفط العراقية والمتخصص في مجال تصدير النفط الخام عبر الناقلات الأجنبية العملاقة في بحر الخليج العربي، إنه لابد من المتخصصين فى مجالات البترول والغاز والبحث والاستكشاف وعمليات الانتاج، أن يعرف هذه المصطلحات وخاصة طلاب كليات هندسة البترول ومن اهمها:

- حقن الغاز gas injection: وهو حقن الغاز السائل إلى المكمن للحفاظ على أو زيادة الضغط المكمني وتقليل الأنخفاض في الضغط المكمني.
- الرفع بالغاز Gas Lift: وهى طريقة أنتاج النفط الخام أو الماء عن طريق حقن الغاز إلى البئر المنتج.
- نسبة الغاز للنفط GOR: وهى نسبة الغاز إلى النفط المنتج من بئر معين، ويتم التعبير عنه بالقدم المكعب القياسي SCF من الغاز الى برميل من النفط.
- المجفف Desiccant: وهى المادة المستعملة في إزالة الماء والرطوبة وبالأخص من الهواء.
- نقطة الندى Dew Point: وهى درجة الحرارة في أي ضغط، أو الضغط في أي حرارة والتي يبدأ فيها الغاز بالتكثف إلى سائل، وتعتمد بالذات في درجة الحرارة التي يبدأ فيها بخار الماء بالتكثف في الغاز.
- التقطير Distillation: وهو عملية فصل المواد من خلال التسخين وذلك لتبخير قسم منها ومن ثم التبريد لتسييل قسم من البخار، وتختلف المواد التي يتم فصلها في درجات غليانها وقابلية التطاير.
- الوسط الحراري Heating Medium: مادة (مستقرة أو في حالة جريان) تستعمل لنقل الحرارة من المصدر الرئيسي.
- حرارة الأحتراق Heat of Combustion: هي كمية الحرارة التي يتم الحصول عليها بواسطة الأحتراق الكامل لكمية محددة من المادة.
- المركبتان Mercaptan: وهى أية سلسلة متماثلة من المركبات ذات الصيغة RSH، وتكون ذات روائح كريهة.
- الغازولين الطبيعي Natural Gasoline: هو مزيج من الهيدروكاربونات والتي تكون في أغلبها البنتان والمركبات الأثقل والتي يتم أستخلاصها من الغاز الطبيعي والتي تتماثل في الضغط البخاري.
- القشط Pigging: هي عملية أدخال أداة خلال الأنبوب لأغراض التنظيف وفصل المكونات أو فحص الأنبوب.
- البروبان Propane: هو مركب بارافيني غازي C3H8.
- ضغط ريد البخاري Reid Vapor Pressure: وهو الضغط البخاري للمادة بواسطة جهاز ريد.
- المركبات المشبعة Saturated compounds: وهي المركبات الهيدروكاربونية التي ليس لها أواصر كاربونية غير مشبعة مكافئة. ومثال ذلك الغاز الطبيعي.
- السائل المشبع Saturated Liquid: وهو السائل الذي يكون في نقطة الغليان أو عند حالة التوازن مع الطور البخاري وذلك داخل الوعاء الحاوي عليه.
- البخار المشبع Saturated Vapor: هو البخار في نقطة الندى Dew Point.
- البروبان التجاري: هو سائل هيدروكاربوني يحتوي على البروبان و أو البروبلين Propylene والذي يتوافق مع شروط جمعية منتجي الغاز GPA.
- ثاني أوكسيد الكبريت (SO2): غاز ثقيل، خانق، عديم اللون، ويتوجب تحويل هذا الغاز الى كبريت للحيلولة دون التآكل ولتأثيراته على الصحة ولتطبيق معايير السلامة الحكومية.
- معامل تصحيح الحرارة temperature correction factor: وهي معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة معلومة الى معامل تصحيح الحجم في درجة حرارة قياسية، درجة الحرارة القياسية في الصناعة النفطية هي 60 F.
- الضغط البخاري Vapor Pressure: هو الضغط المسلط من قبل البخار الذي في حالة توازن مع السائل عند حصره في حيز مغلق مثل الخزان أو جهاز أختبار.

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

وفاة الداعية الإسلامى محمد متولى منصور الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

الصور

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

image description

«الجيزة» تجهز 202 لجنة فرعية لجولة إعادة انتخابات «النواب» 2020

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

موعد بدء إجازة امتحانات نصف العام 2021

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

بالخطأ.. بريد ألمانيا يرسل بحثا لجامعة بيروت بدلا من «بايرويت»

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت