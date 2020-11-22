37 إصابة جديدة بكورونا فى مالى

أعلن معهد الصحة العمومية في باماكو تسجيل سبعة وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مالي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر المعهد في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات في مالي وصل إلى 4206 حالات، تعافى منها 3012، فيما تم تسجيل 141 حالة وفاة.