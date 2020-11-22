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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النمسا تبرم تعاقدات مع 5 شركات دواء لتسليم لقاح كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:04 م
سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس
أ ش أ
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أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن حكومته أبرمت عقود أولية مع خمس شركات أدوية لتسليم لقاح كورونا المرتقب، مشيرا إلى ثقته فى التمكن من تطعيم أول شخص في الربع الأول من العام المقبل.

وقال كورتس - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن خطة التوسع في اختبارات كورونا الجماعية ستمضى قدما وإن الكثير من الدول ستطلب الاستعانة بخبراتنا من اجل العودة الى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف كورتس أن الاختبارات الجماعية هي فرصة كبيرة لتجاوز الأزمة معًا وللحفاظ على عدد الإصابات تحت السيطرة حتى اتساع استخدام التطعيم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تنقذنا من المزيد من عمليات الإغلاق مستقبلا.

وذكر كورتس أن الإغلاق يعد تحديًا نفسيًا لنا جميعًا ويكلف الاقتصاد مئات الملايين من اليوروهات، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع الأزمة بشفافية شديدة وأنه متمسك بوعوده للمواطنين بأنه سيكون لدينا جزء كبير من الحياة الطبيعية في الصيف المقبل.

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