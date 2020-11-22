322 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140056 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 866 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7012 حالة.وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4099 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1052001 فحص.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 618 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 132178 حالة.