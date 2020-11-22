ارتفاع عدد ضحايا حادث ميكروباص السلام لـ 3 متوفين

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسلام لـ 3 متوفين، فيما أصيب جميع الركاب في الحادث الذي وقع صباح اليوم بطريق مدينة السلام.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة إشارة تفيد بانقلاب ميكروباص بمحور ترعة الطوارئ بدائرة قسم السلام أول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ووفاة وإصابة عدد من الركاب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وجاري رفع حطام الحادث لتيسير الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.