قاتل زوجته في الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهي على قيد الحياة

أدلى "م.ر" 43 سنة، السائق المتهم بقتل زوجته بالمنشار بالإسكندرية، باعترفات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الواقعة.وقال المتهم إنه بسبب خلافات بينه وبين زوجته لسوء سلوكها عقد العزم على قتلها، فقرر شراء المنشار وعاد به للمنزل، وكانت زوجته أعدت الطعام، فأمسك بالمنشار وأخبرها أنه سيجربه، وبالفعل قام بتجربته، وأثناء انشغالها برص الأطباق، ضربها بقطعة من الخشب على رأسها فسقطت على الأرض.وواصل المتهم الاعتراف بتفاصيل جريمته بقوله إنه شطرها نصفين، وكانت لا تزال حية، ثم فصل رأسها عن جسدها، وأحضر أكياس قمامة ووضع أجزاء الجثة في الأكياس، بينما وضع الرأس في "الفريزر".وتابع أنه حمل الأكياس في الـ"توك توك" الذي يعمل عليه، وقام بإلقاء الأجزاء في صندوق قمامة بمنطقة بعيدة عن مقر إقامته، وظل محتفظا بالرأس، حيث كان يفكر في مكان لإلقائه به حتى داهمت المباحث الشقة وعثرت عليه.