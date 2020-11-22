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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أرمينيا: 25 ألفا من سكان إقليم قره باغ عادوا إلى ديارهم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:54 م
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، عودة حوالي 25 ألفا من سكان إقليم كاراباخ إلى ديارهم خلال الخمسة أيام الماضية.

وقال باشينيان - حسبما أفادت به وسائل إعلامية محلية - إن عودة المواطنين إلى الإقليم تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما.

ومن جهته، قال رئيس الإقليم إريك هاروتيونيان ـ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني في يريفان ـ إن عملية العودة مستمرة، ولكن هناك مشاكل تتعلق بالطرق والأمن.

وأشار إلى أن المواطنين الذين لديهم سكن سيعودون خلال المرحلة الأولى، والباقي سيعودون على مراحل عندما تظهر إمكانية لتوزيعهم على المساكن، وحل المشاكل الاجتماعية، موضحا أن السلطات ستقوم بتسديد بعض نفقات إقامة سكان كاراباخ في أرمينيا وقيمة فواتير الخدمات العامة.

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