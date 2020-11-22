رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء المصرية» توضح خطورة تناول المضادات الحيوية للأطفال

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:53 م
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
فاتن خديوى
طباعة
كشفت الإدارة العامة للممارسات الدوائية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، عن خطورة تناول الأطفال للمضادات الحيوية بدون وصفات طبية.

وأشارت إلى أن الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية يعرض الطفل للأعراض الجانبية مثل الإسهال والالتهابات الجلدية، ويجعل جسمه فى حاجة إلى مضاد حيوى أقوى فى حال إصابته بعدوى بكتيرية مرة أخرى، مشيرة إلى إنها تسبب ضرر بالجهاز الهضمى للأطفال نتيجة القضاء على البكتيريا النافعة.

وأكدت ضرورة استشارة فريق الرعاية الصحية قبل إعطاء الأطفال أى مضادات حيوية.

وكان الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، قد أكد إن سوء استخدام المضادات الحيوية دون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الانفلونزا قد يفقدها فعاليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية مما يحافظ على فاعليتها.

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

وفاة الداعية الإسلامى محمد متولى منصور الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

الصحة العالمية: 10 أعراض جديدة لكورونا تستدعى الذهاب للمستشفى «فورا»

الصور

image description

ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة في أسيوط

image description

«صحة أسيوط»: صندوق «تحيا مصر» يدعم المستشفيات المركزية بـ45 ماكينة غسيل كلوي

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

الأكثر قراءة

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

فيكتوريا الأسترالية تعلن تخفيف قيود مكافحة كورونا

دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا

«بدر القندس» ينير السماء في 30 نوفمبر

الأمم المتحدة تحذر من إساءة استخدام تطبيقات تتبع تفشي كورونا

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان البصرة للتسوق بمشاركة محلية وعربية غدا

الثلاثاء.. نورا ناجى فى لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة

«أبوالسعود الإبياري» و«حجاب» و«فؤاد حداد» في مهرجان «الأراجوز»

اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت