«الدواء المصرية» توضح خطورة تناول المضادات الحيوية للأطفال

كشفت الإدارة العامة للممارسات الدوائية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، عن خطورة تناول الأطفال للمضادات الحيوية بدون وصفات طبية.وأشارت إلى أن الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية يعرض الطفل للأعراض الجانبية مثل الإسهال والالتهابات الجلدية، ويجعل جسمه فى حاجة إلى مضاد حيوى أقوى فى حال إصابته بعدوى بكتيرية مرة أخرى، مشيرة إلى إنها تسبب ضرر بالجهاز الهضمى للأطفال نتيجة القضاء على البكتيريا النافعة.وأكدت ضرورة استشارة فريق الرعاية الصحية قبل إعطاء الأطفال أى مضادات حيوية.وكان الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، قد أكد إن سوء استخدام المضادات الحيوية دون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الانفلونزا قد يفقدها فعاليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية مما يحافظ على فاعليتها.