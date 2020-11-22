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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1096 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:05 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
وكالات
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سجلت ماليزيا 1096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حتى ظهر اليوم الأحد، ست منها قادمة من الخارج و1090، تم انتقالها محليا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 55 ألفا و775، من بينها 12 ألفا و843 حالة نشطة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد.

وسجل مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها في البلاد ثلاث حالات وفاة حتى ظهر اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 335 حالة.

وفي الوقت نفسه، تعافى 1104 مرضى وخرجوا من المستشفيات، مما يرفع عدد المتعافين إلى 41 ألفا و597.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يتجاوز فيه عدد المتعافين عدد حالات الإصابة الجديدة.

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