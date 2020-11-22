البورصة العراقية تغلق على تراجع بـ476.78 نقطة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعًا بنسبة 0.29 % متوقفا عند 476.78 نقطة.وبموجب المؤشر انخفضت أسهم شركتين، وارتفعت أسهم 7، فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 515.500.939 سهما، بقيمة 597.169.192 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 367 صفقة، شملت 23 شركة مساهمة ، من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.