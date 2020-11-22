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الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني ألماني يتهم واشنطن باستخدام «أساليب المافيا»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:49 م
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
وكالات
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وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها "أساليب المافيا".

وقال كلاوس إرنست المنتمي لحزب اليسار المعارض إن الضغط الذي يتم ممارسته على الشركات المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" يذكره بـ "مضرب الحماية".

وأضاف أن الأمريكيين يتصرفون تحت شعار "إذا لم تقبلون 'حمايتنا'، سوف نهدد شركات أوروبية بالتدمير الاقتصادي".

كما أشار إلى أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو تصدير مزيد من غازها السائل إلى أوروبا، وقال: "إذا لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب المافيا هذه، ستضطر أوروبا لاتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم عقابية على الغاز الأمريكي أو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يبرعون بصفة خاصة في ابتزاز حماية الأموال".

يذكر أن مسؤولا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية قال من قبل إنه سيتم زيادة الضغط مرة أخرى على الشركات الأوروبية المشاركة في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، موضحا أنه تم تحديد هوية عدد من الشركات والأشخاص الذين تهددهم أولى الإجراءات العقابية، وفقا لقانون العقوبات ضد خط الأنابيب.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات واطلاعهم على العقوبات التي تهددهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الاكتمال بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال هذا الخط، ولكن مؤيدي خط أنابيب الغاز، مثل إرنست، يرون أن الأمريكيين يرغبون فقط في تحسين فرص بيع غازهم السائل.

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