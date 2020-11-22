بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر13 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5540 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر111 مليون سهم تمت عبر 6945 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4364 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر62 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 1ر6 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6133 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر49 مليون سهم تمت عبر 3880 صفقة بقيمة 9ر23 مليون دينار.