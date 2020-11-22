فتح باب التقديم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني

أعلنت جمعية التطوير والتنمية،عن البدء في تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة «جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني» للعام الخامس على التوالي والتي تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارًا من اليوم، وحتى الخميس ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠. تأتى هذه المسابقة إيمانًا من جمعية التطوير والتنمية بأهمية تطوير مستوى الجمعيات الأهلية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني.تهدف الجائزة إلى دعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية وذلك لاهمية دورهم في تفعيل برامج التنمية بقرى ومحافظات مصر، من خلال توفير سبل لرفع قدراتهم المهنية والإدارية وتمكينهم لتقديم أفضل الخدمات للفئات الأكثر استحقاقا، فضلا عن تشجيع الابتكار ورفع شأن الجمعيات الأهلية أمام مؤسسات القطاع الخاص لمساندة المشروعات الجادة في مجالات التنمية بهدف الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية وتاتي جائزة التميز لتلقي الضوء علي الامثلة الناجحة والمشروعات الحيوية التي تقدمها الجمعيات الاهلية وذلك من خلال تكريم ودعم النماذج الناجحة ونشر ثقافة التميز في تنفيذ المشروعات بكفاءة وصولًا للتنمية المستدامة.وتتنوع جوائز المسابقة بين العينية والمادية بالإضافة الي شهادات تميز و"المنح مالية" مقسمة إلى أربع فئات 150،000 و100،000 و75،000 و50،000 ألف جنيهًا ويمكن لكل الجمعيات والمؤسسات الاهلية المشاركة في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال موقع الجائزة www.ngos-award.com.