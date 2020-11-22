1205 إصابات جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل ألف و205 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 158 ألفا و990 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 791 حالة شفاء جديدة لمصابين من "كوفيد - 19" ليكون مجموع حالات الشفاء 148ألفا و871 شخصا.. مشيرة إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 552 حالة.