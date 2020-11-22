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عالم

الجزائر: نعيش الموجة الثانية من كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:42 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد إن بلاده تشهد موجة ثانية من وباء كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإجراءات الاحترازية الحالية كافية، مستبعدا تشديدها أكثر في الوقت الحالي.

وأضاف - في تصريحات اليوم الأحد - أن عدد الأسرّة في المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا كافية، والأمر لا يستدعي فتح مستشفيات ميدانية، موضحا أنه تم توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لاستقبال مرضى كورونا.

وأشار إلى أن المستشفيات تسجل حاليا معالجة 7800 مريض ما يعادل 42 بالمائة من قدرة الاستيعاب الكلية، مضيفا أن هناك 61 بالمائة من أسرة الإنعاش جاهزة لاستقبال المرضى الجدد.

ونوه وزير الصحة الجزائري إلى أن مستشفيات ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا، مشيرا إلى أن ولايات أخرى تم تسجيل 5 أو 6 مرضى يخضعون للعلاج في مستشفيات ذات طاقة استيعابية تتراوح بين 200 و250 سريرا.

وقال إن الضغوط التي وصلت إليها بعض المستشفيات سببها غياب التنسيق، موضحا أن تحليل "pcr" يستخدم للمرضى الذين تظهر لديهم أعراض فقط.

وأضاف وزير الصحة الجزائري أن "الفيروس في السابق انتشر في أماكن محددة، ولكنه حاليا متواجد على نطاق أوسع وفي كل مكان"، ودعا كل من لديه أعراض الاصابة بفيروس كورونا الى اجراء تحليل pcr.

وأكد أن الحكومة والطاقم الطبي يقومون بكل ما في وسعهم من أجل القضاء على الفيروس وتقليص انتشاره، منتقدا تصرفات بعض التجار الذين تعمدوا رفع أسعار الكمامات الطبية، مستغلين الحاجة الماسة إليها.

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