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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مشوار بايدن».. تلعثم انتهى برئاسة أمريكا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:29 م
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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تغلب على التحدى الأكبر فى حياته الذي لازمه حتى المرحلة الثانوية التلعثم فى الكلام ومشاكل النطق من خلال تدريبات أمام مراة غرفته الصغيرة، حتى أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

من أبرز المواقف التي تغلب عليها الديمقراطي جو بايدن في مشوار حياته، هو نجاحه فى أن يكون أب وأم لأطفاله الصغار عقب وفاة والدتهم فى حادث سير، ولم يتأثر مشواره السياسي بتلك المعوقات وقد أدلى باليمين من داخل المستشفى عقب إصابة أولاده بنفس الحادث.

التغلب على مشاكل النطق والتلعثم
ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن طريقة بايدن في ممارسة التحدث أمام المرآة أثبتت نجاحها بعد عدة أشهر، والتحق بايدن بعدها بجامعة ديلاوير ثم كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز.

كان بايدن ينتظر بفارغ الصبر تولي مقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن تم انتخابه في عام 1972، عندما حدثت مأساة، قتلت زوجته وابنته الرضيعة نعومي في حادث سيارة، وأصيب أبناؤه بو وهنتر بجروح خطيرة في الحادث.

وأدى بايدن اليمين الدستورية لفترة ولايته الأولى كعضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من غرفة المستشفى لأبنائه الصغار.

أعاد بايدن بناء حياته الشخصية بعد وفاة زوجته وابنته، وكان يسعى سعيا دؤوبا ليحيا أبناؤه حياة طبيعية بعد رحيل والدتهم، وكان يتنقل كل يوم من منزل العائلة في ديلاوير إلى واشنطن العاصمة.

بدأ بايدن في توطيد طموحه السياسي، في عام 1987، خاض أول محاولة للترشح لرئاسة الولايات المتحدة، لكنه انسحب بعد اتهامه بسرقة كلمة ألقاها زعيم حزب العمال البريطاني آنذاك، نيل كينوك، وحاول بايدن أكثر من مرة الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت محاولته مرة عام 2008 ولكنه انسحب من السباق، لكنه عاد إلى المعترك الانتخابي في وقت لاحق في دور ضمن له شهرة دولية.

في 23 أغسطس 2008، أعلن أوباما أن جو بايدن هو من سيشاركه حملته الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

أسس بايدن علاقة عمل وثيقة أطلق فيها بايدن مرارًا على أوباما لقب شقيقه، وفي حفل مفاجئ في الأيام الأخيرة من رئاسته، منح أوباما بايدن وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في البلاد.

قال أوباما آنذا: "إن معرفة جو بايدن يعني معرفة الحب دون ادعاء، والعمل دون بحث عن المصلحة الشخصية، وعيش الحياة بشكل كامل".

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