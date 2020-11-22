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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الصحة العالمية: 10 أعراض جديدة لكورونا تستدعى الذهاب للمستشفى «فورا»

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:41 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى
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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتطلب رعاية طبية فورية في المستشفيات، مؤكدة على ضرورة الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو المرفق الصحي لطلب الرعاية فورًا عند ظهور أي عرض.

وأضافت المنظمة، أن القائمة شملت الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في؛ "ألم الصدر، عدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش الذهن، ضيق وصعوبة التنفس"، بالإضافة إلى أعراض "فقدان حاسة التذوق أو الشم، الإرهاق، السعال، الحمى".

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك أعراضا أقل شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا وتشمل؛ "الأوجاع والألم، الصداع، التهاب الحلق، احمرار العيون أو تهيجها، الطفح الجلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، الإسهال".

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