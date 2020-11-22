«علمية كورونا» تشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من زيادة الإصابات

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الزيادة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.وأضاف لـ"الدستور" أن الدولة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة ووفرت كل المستلزمات الوقائية والطبية بالمستشفيات، ورفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات، وتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج الحديثة للتعامل مع حالات الكورونا للوصول إلى أعلى نسبة شفاء.وأشار إلى أن كل مستشفيات وزارة الصحة تتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وفرزها للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه، بالإضافة إلى 81 مستشفى حميات وصدر بالجمهورية كاشتباه وعزل للحالات، وتعمل 20 مستشفى كمستشفيات عزل فقط.