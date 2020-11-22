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مصر

النائب العام: لم أعد أتلقى قضايا ورقية.. ونترجم بياناتنا كرسالة للخارج

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:43 م
حمادة الصاوي
حمادة الصاوي
إيمان ماهر
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قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن النيابة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، فمثلا بدلا من أن يذهب الشخص للنيابة للحصول على صورة من حكم سيجدها أونلاين، مؤكدا أنه لا يتلقى أي أوراق أو قضايا ورقية، بل جميعها تكون أمامه على الشاشة.

وأضاف الصاوي، خلال نقاش مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية: "هناك بعض البيانات تتم ترجمتها باللغة الإنجليزية، لكي تكون رسالة للخارج، خصوصا لو تخص حقوق الإنسان أو ازدراء أديان ونرد بها على الشائعات".

وأشار إلى أنه بالنسبة لدمج المؤسسات فهو نهج اتبعته النيابة مع وزارة الداخلية لتتصدي للمصطلحات الجديدة، فالهدف واضح وهو تحقيق العدالة، ولزيادة التثقيف القانوني فقامت النيابة بعمل دليل إرشادي للمحليات خاص بجرائم المباني لكي يتم تعميمه على المحافظين، ودليل إرشادي للجرائم الاقتصادية ونضع كل ذلك على صفحة النيابة العامة.

وتابع: "هناك بعض القضايا يصعب الحديث فيها على الملأ، ويكفي أننا نفخر بأنه رغم كل الأحداث اللي حصلت في مصر لم تجرى أي محاكمات استثنائية موفرين محاكمات عادلة، مافيش قضية بيتحكم فيها بالإدانة بدون أدلة".

وبخصوص قضايا الأطفال وخصوصا، عندما نرى طفلا يقود سيارة ويرتكب جريمة نحاسب والده، لأنه مكنه من القيادة في سن صغيرة، وفي النهاية مصر تستحق أن نكون على أفضل ما يكون.

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