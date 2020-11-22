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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: طلاب بـ«تكافل» حصلوا على 99% فى الثانوية العامة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:40 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 37% من طلاب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى تكافل حصلوا على 85% فى الثانوية العامة، ومنهم من حصل على 98% و99%، فى تحد جديد يدل على دور الدعم فى النهوض بالعملية التعليمية وأهمية مشروطية التعليم للحصول على الدعم النقدى.

وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات، أنه سيتم دعم طلاب الجامعات المتخرجين من تكافل والبالغ عددهم حوالي 20 ألف طالب بـ200 جنيه، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات المتوافرة لدى الوزارة، موضحة أنه بذلك سيتم رفع دعم الطالب من 140 جنيها فى المرحلة الثانوية إلى 200 فى المرحلة الجامعية.

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