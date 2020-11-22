النائب العام: يمكن للمواطن تقديم «شكوى من بيته».. ورفعنا مستوى عضو النيابة

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن هناك خريجي كليات حقوق لا يعرفون بديهيات القانون، مؤكدا أن القائد لن ينجح بمفرده، ولكن النجاح الحقيقي يكون بالعمل الجماعي وبتوزيع الاختصاصات، وهناك كتب كثيرة علمية ومختصة لإدارة الوقت والأزمات واتخاذ القرارات، مضيفا: "كل يوم لازم أفكر أنا أضفت إيه لعملي".وأضاف الصاوي، على خلفية النقاش المفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه أنشأ إدارة الرصد والبيان والتوجيه بقرار في مكتب النائب العام لرصد مشاكل لم يتم تحرير محاضر بها، مثل فيديوهات يتم نشرها على السوشيال ميديا تؤثر على أمن وسلامة المجتمع فيتم اتخاذ إجراءات بها.وتابع: "عملنا في سياسة الدولة للتحول الرقمي، مثل برنامج العدالة الجنائية الذي يتيح للنائب العام أن يطلع على كل القضايا والتحقيقات التي تجري لمواكبة تطور الدولة، وبمجرد الانتهاء من التحقيق بترفع القضية على برنامج العدالة الجنائية ومن خلالها تتم معرفة التحقيقات كلها وأقراها بالكامل، ما جعل عضو النيابة يعلو بمستواه الفني، فضلا عن منظومة التنفيذ الإلكتروني بيتعرض على شاشة، فضلا عن العرائض الإلكترونية، وتقدر تعمل شكوى وإنت في بيتك، ومجرد ما يتم عمل العريضة بتجيله رسالة لموبايله، وتاني يوم بيشوف التأشيرة اللي أخذت على العريضة".