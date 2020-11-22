نجمات تخلين عن الفيلر بعد انتقادات الجمهور

أعرب عدد من النجمات عن ندمهن بعد إجراء عمليات تجميل، حيث أن النتيجة النهائية غير مرضية لهم، خاصة الفلر الذي انتشر خلال الفترة الماضية.



حلا شيحة

حلا شيحة

بعد خضوعها لأكثر من عملية تجميل بأنفها وشفتيها، تغيرت ملامحها بالكامل وتعرضت لانتقادات حادة من الجمهور، حتى أنها صرّحت بندمها على إجراء عمليات التجميل.



غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

أجرت العديد من العمليات التجميلية خصوصًا مع تقدمها في العمر، إلا أن حقن الفيلر لم تلائمها مؤخرًا، لذلك قرارات التخلي عن الفلير والرجوع إلى شكلها الطبيعي.



أصالة

أصالة

تراجعت الفنانة أصالة عن حقن الفلير، حيث أنها صرحت بانه أفقدها الكثير من التعبيرات.



نوال الزغبي

نوال الزغبي

ندمت على إجراء عمليات التجميل وتراجعت عن ذلك.



كارول سماحة

كارول سماحة

ندمت على حقن شفتيها بالفيلر، وتراجعت عن ذلك.



أمل العنبري

أمل العنبري

صرحت المطربة البحرينية أمل العنبري بأنّها تشعر بالندم لإجرائها الفيلر من أجل إرضاء الناس، وتراجعت الآن عنه.





مريم أوزرلي

مريم أوزرلي

فوجئ الجمهور بتغيير حجم شفتي الممثلة التركية مريم أوزرلي، وجاءت تعليقاتهم أنها كانت جميلة ولا تحتاج إلى تجميل مما جعلها تتخلي عن البوتوكس والفلير.



كايلي جينر

كايلي جينر

نشرت كايلي جينر عارضه الازياء الأمريكية صورًا لها تظهر فيها بملامح مختلفة، لتغردَ إحدى متابعاتهَا على "تويتر": "تبدو مثل كايلي جينر القديمة، لترد لقد تخلّصتُ من فيلر الشفتين بشكل نهائيّ".



فلة الجزائرية

فلة الجزائرية

تراجعت نجمة الغناء فلّة الجزائرية، عن عمليات حقن الفلر بسبب الانتقادات التي تعرض لها.



دومينيك حوراني

دومينيك حوراني

الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب خضوعها لحقن الفيلر المبالغ بها، وقد تخلص منها بسبب ذلك



نور الغندور