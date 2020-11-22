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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسلام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:56 م
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص بالسلام
داليا عبد الباسط
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حصل "الدستور" على الصور الأولى لموقع انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الفريق عرابي بالسلام، والذى أسفر عن إصابة جميع الركاب ونقلهم للمستشفى. 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بمحور الفريق عرابي بالسلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وإزالة حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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